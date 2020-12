Baustelle in Hückeswagen : B 483 ab Montag wieder befahrbar

Baustelle in Hückeswagen

Hückeswagen Seit Anfang Juli wird die Fahrbahn der Bundesstraße saniert; die Arbeiten auf den knapp sieben Kilometern bis Rädereichen dauern aber länger als ursprünglich geplant.

Bis zum Bergischen Kreisel ist die neue Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 483 zwar noch nicht erneuert worden, wohl aber zwischen dem Ortsausgang bei Reinsbach und unterhalb der Einmündung Fuhr. Die Restarbeiten in diesem Bereich sollen bis kommenden Montag abgeschlossen sein, bestätigt Henrike Langen vom Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage unserer Redaktion. An diesem Tag soll dann auch die Baustellenbeschilderung zurückgebaut werden, so dass die B 483 zwischen Hückeswagen und Radevormwald nach etwa einem halben Jahr für ein paar Wochen wieder komplett befahren werden kann. Seit Anfang Juli wird die Fahrbahn der Bundesstraße saniert; die Arbeiten auf den knapp sieben Kilometern bis Rädereichen dauern aber länger als ursprünglich geplant. Sie werden zu Jahresbeginn fortgesetzt, sobald es die Witterung zulässt. Foto: Stephan Büllesbach