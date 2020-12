Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Hückeswagen : Gut besuchter Lockdown-Wochenmarkt

Wochenmarkt am Donnerstag auf der Bahnhofstraße: Kurz nach 9 Uhr bildeten sich trotz Regen lange Schlangen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Auch im zweiten harten Lockdown dieses Corona-Jahres ist der Hückeswagener Wochenmarkt an der Bahnhofstraße und am Wilhelmplatz gut besucht. An Heiligabend und Sivester werden ebenfalls einige Stände aufgebaut sein.