Talsperre in Hückeswagen : Kontrollen am Beverufer sind beendet

Kontrollen am Beverufer sind beendet

Talsperre in Hückeswagen

Hückeswagen Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es zwar nicht, aber der Kampfmittelbeseitigungsdienst gibt Entwarnung. Es gibt keine akuten Verdachtsmomente, dass sich weitere Bomben und Granaten im Untergrund befinden.

Die Arbeiten der Geophysiker und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im schräg abfallende Bereich des Beverufers im Neye-Arm zwischen Damm und Neye-Stollen sind beendet. „Das Verfahren ist abgeschlossen, es gibt keine akuten Verdachtsmomente, die darauf schließen lassen, dass sich im Untergrund weitere Granaten oder Munition befinden“, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit. Der Wupperverband als Eigentümer der Bever-Talsperre hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem Spaziergänger Ende September und Anfang Oktober eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg und Munition aus den 1950er- oder 1960er-Jahren entdeckt hatten. Die Geophysiker hatten einige verdächtige Signale gemessen, als sie das Messgerät über den 20.000 Quadratmeter großen Talsperren-Untergrund schoben. An 19 Stellen hatten die Sonden metallische Gegenstände festgestellt. Daraufhin hatte das Ordnungsamt den Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen, der nun Entwarnung gab. „Der Wupperverband räumt die Absperrung wieder weg“, kündigt Kissau an.