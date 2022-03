Dinosauriershow in Neuss : Auf Tuchfühlung mit den Echsen der Urzeit

Achtung, bissig: In der Holzheimer Mehrzweckhalle gab es jetzt spannende Einblicke in die Welt der Dinosaurier. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim An vielen Orten im Stadtgebiet weisen Plakate auf eine Dinosauriershow in der Holzheimer Mehrzweckhalle hin. Was steckt dahinter? Ein Besuch.

Von Rudolf Barnholt

Bis zu sieben Meter lange Dinosaurier liefen jetzt durch die Mehrzweckhalle in Holzheim. Den jungen Besuchern, die sich mit ihren Eltern das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, zeigten, wenn überhaupt, nur am Anfang der Show so etwas wie Angst. Das lag auch an George Watson, der die Kinder über die Saurier informierte. So konnten sie tief eintauchen in die Welt dieser monumentalen Tiere.

„So, liebe Freunde, seid ihr schon alle da?“ Diese Frage klang irgendwie nach Kasperletheater, es roch nach Popcorn und die Kinder waren schon ein wenig ungeduldig. Wenig später sollten sie erfahren, dass es sowohl Pflanzen-, als auch Fleischfresser gab unter den Dinosauriern. „Auf der verzweifelten Suche nach Nahrung ging es damals um‘s pure Überleben“, erklärte Watson. Das Maul der Tiere bezeichnete er als Futterklappe, seine Helfer, die die ziemlich lebensechten Tiere präsentierten, waren Ranger. Michael, Marlon, Dennis und Louis brachten immer neue Überraschungen mit, die Eier der Saurier erwiesen sich als wahre Überraschungseier mit ihren ungewöhnlichen Dimensionen. „Wir werden viele Dinosaurier präsentierten“, kündigte Watson an und erklärte später gegenüber unserer Redaktion: „Die Sieben-Meter-Tiere sind mit sehr viel Technik, vor allem Hydraulik, ausgestattet.“ Ein Ranger reiche aus, um diese bis zu 13.000 Euro teuren Ungetüme per Joystick zu manövrieren. Los ging es mit ganz kleinen Tieren. Die Ranger präsentierten sie auf ihrem Arm und gingen dicht an die Besucher ran.

Die knapp 100 Gäste erfuhren unter anderem, dass ein Mensch normalerweise 32 Zähne hat, der T-Rex dagegen knapp 60. Und dass sie bis zu neun Meter lang werden konnten bei einem Gewicht von bis zu 7000 Kilogramm. „Louis, nicht so dicht ans Publikum, das ist ein sehr aggressives Tier. Wir haben hier keinen Verbandskasten in der Nähe“: Watson hielt den Spannungsbogen aufrecht, es ging ihm aber vor allem um Wissensvermittlung. Die Kinder und ihre Eltern erfuhren, dass in einem Steinbruch in Utah mehr als 300.000 Kilogramm Saurierknochen gefunden worden waren – und dass Dinosaurier so viel bedeutet wie „Schreckliche Echse“. Ein Running-Gag: Immer wieder ertönten Blähgeräusche und immer wieder beschwerte sich Watson dann postwendend über den üblen Geruch der Saurier-Pupse. Da wurde der Flugsaurier gezeigt aus der Gruppe der Kurzschwanzsaurier, verbunden mit der Information, dass in Bayern einige Skelette dieser Tiere gefunden worden waren. Und dass sie wegen ihrer hohlen Knochen nicht so schwer waren, wie es den Anschein hat.