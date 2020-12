Paketaktion der Islandtafel : Hückeswagener sind sehr spendabel

Initiatorin Martina Hofmann (l.) und Reenhard Gerdes von der Islandtafel mit übriggebliebenen Lebensmitteln der Weihnachtsaktion für Hückeswagener Bedürftige. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am Donnerstag gab die Islandtafel 76 Weihnachtspakete an Bedürftige ab. Diese hatten in der vorigen Woche viele Hückeswagener zur Verfügung gestellt – mehr als in den vergangenen Jahren.

Die Verantwortlichen der Christlichen Islandtafel sind am frühen Donnerstagnachmittag sehr glücklich. Denn bei der Weihnachtsaktion sind, vor allem wegen der hohen Spendenbereitschaft der Hückeswagener, dieses Mal mehr Pakete als in den Vorjahren zusammengestellt worden. „Ich sage es immer wieder, aber gerade im Corona-Jahr gilt auch: Die Menschen in unserer Stadt sind enorm freigiebig und denken an diejenigen, denen es nicht so gut geht“, sagt Vorstandsmitglied Christa Schmitz. Zu den Spendern gehörte auch die FaB, die drei Pakete beisteuerte.

Auch Martina Hofmann, die die Paketaktion der Islandtafel seit 2008 betreut, ist voll des Lobes: „Ich habe nicht erwartet, dass ausgerechnet in diesem schwierigen Jahr so viele und auch gut bestückte Pakete zusammengekommen sind“, sagt die Initiatorin der Aktion. Neben den 76 Paketen kann sie noch einige haltbare Lebensmittel beiseitelegen. „Nach den zwei Sammeltagen in der vorigen Woche haben wir die Pakete dann in einem möglichst bunten Mix zusammengestellt“, berichtet Martina Hofmann.

Am Donnerstagvormittag sind die Menschen schon früh zur Bachstraße angekommen. „Es war durchaus eine zeitweise lange Schlange, die sich vor halb Zwölf vor der Tür der Islandtafel eingefunden hatten“, berichtet Christa Schmitz. Zwar habe es wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsfeier gegeben, dennoch seien die Menschen natürlich sehr dankbar dafür gewesen, dass sie die Lebensmittel-Spenden wie gewohnt in der Adventszeit bekommen hätten. „Es fielen immer wieder Sätze, wie: Schade, dass es in diesem Jahr keine Feier gibt.“

Ein Gast der Islandtafel habe sich dann noch über einen ganz besonderen Teil des Weihnachtspakets freuen können. „Wir haben die Pakete wieder durchnummeriert, und jeder Gast konnte sich eine Zahl aus einem Lostopf ziehen“, sagt Martina Hofmann. Weil ein Spender eine neue Kaffeemaschine abgegeben habe, sei die mitverlost worden. „Das war dann natürlich ein kleines Extra-Weihnachtsgeschenk.“

