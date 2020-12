Hilfsangebot auch für Hückeswagen : Caritas bietet eine neue Frauenberatungsstelle an

Gummersbach Das niedrigschwellige Beratungsangebot „FrauenSache“ des Caritasverbandes schließt eine Versorgungslücke im Hilfesystem für Frauen im Oberbergischen Kreis.

Die Leiterin des Fachbereichs Soziale Dienste und Einrichtungen beim Kreis-Caritasverband, Brigit Pfisterer, ist zufrieden. „Wir freuen uns, mit der neuen Beratungsstelle ‚FrauenSache‘ ein niedrigschwelliges Beratungsangebot in unserem Hilfesystem für Frauen aufzubauen – und damit eine Lücke in der Versorgung schließen zu können“, sagt sie. Frauenspezifische Themen könnten so in Form von Beratungsangeboten, Veranstaltungen, Projekten und Schulungen weiter ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Das gilt auch für Betroffene aus Hückeswagen und Radevormwald.