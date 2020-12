Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen : Mit viel Geld vom Land werden die Kabinen erweitert

Das Kabinen-Gebäude oberhalb des Sportplatzes ist sichtlich in die Jahre gekommen. Das soll sich im Frühjahr ändern, wenn die Stadt es mit Landesmitteln energetisch sanieren lässt. Foto: Stephan Büllesbach

Schnabelsmühle Fast 900.000 Euro will die Stadt im neuen Jahr in das Gebäude am Sportplatz investieren. Ein Förderprogramm des Landes macht's möglich. Trotzdem muss die Stadt zehn Prozent der Kosten selber tragen.

Das Gebäude an Hückeswagens einzigem Sportplatz an der Schnabelsmühle, das die Kabinen der Sportler und Unparteiischen enthält, wird im neuen Jahr umfassend modernisiert und durch einen Anbau erheblich erweitert. Das kostet deutlich mehr als der Neubau eines stattlichen Einfamilienhauses – nämlich nach inzwischen vorliegenden Berechnungen etwa 830.000 Euro. Möglich wird das Bauprojekt denn auch nur dank eines vom Land aufgelegten Förderprogramms. Daraus sollen 90 Prozent der Kosten finanziert werden. Die Stadt muss die restlichen zehn Prozent, im konkreten Fall also etwa 83.000 Euro, tragen. Der Stadtrat beschloss in der letzten Sitzung des Jahres in dieser Woche einstimmig, die Mittel für das Bauprojekt im Haushalt des nächsten Jahres bereitzustellen. Realisiert wird es aber nur, wenn das Land die Fördersumme auch tatsächlich zahlt.

Der Sportplatz wird von vielen Vereinen der Stadt rege genutzt, das dazu gehörende Gebäude ist jedoch in die Jahre gekommen und bietet nur sehr begrenzt Raum. Nach heftigen Wasserschäden war es in den Jahren 2014/2015 zwar von innen saniert worden, an der Fassade und im Außenbereich wurde aber nichts gemacht. Das soll sich mit dem Geld vom Land nun grundlegend ändern: Das Gebäude wird unter anderem durch Fassaden-Dämmung und den Einbau neuer Fenster energetisch saniert und gleichzeitig barrierefrei ausgebaut. Außerdem ist ein größerer Anbau unter anderem mit Verkaufs-, Besprechungs- und großem Versammlungsraum sowie Behinderten-WC geplant.

Von diesem Anbau aus wird über eine Rampe eine neu gestaltete Freifläche zu erreichen sein, die zum Beispiel für Sportarten wie Boule oder Bogenschießen genutzt werden kann oder im Sommer auch als „Biergarten“ und Gemeinschaftsfläche. Sie biete, wie auch der Anbau am modernisierten Gebäude, „eine erhöhte Aufenthaltsqualität für Sportler und Besucher“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung für den Stadtrat. Mit dem Stadtsportverband (SSV) als Dachverband der Hückeswagener Sportvereine ist das Bauprojekt eng abgestimmt worden, so dass die Wünsche und Interessen der Sportler eingeflossen sind.