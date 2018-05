Hückelhoven: Verein Kolorit: viel Bewegung beim Familien-Frühlingsfest

Hückelhoven Gitarrenklänge am Lagerfeuer, abenteuerliche Schatzsuche mit Schokoladenmünzen, Folienkartoffeln und Schaschlik vom Grill: 36 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren nahmen am Frühlingscamp des Hückelhovener Vereins Kolorit teil.

Der Vorstand des Vereins, der seine Schwerpunkte in der Bildungs- und Integrationsarbeit sieht und bis auf wenige Ausnahmen russischstämmige Mitglieder aufweist, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt, wie Vorsitzende Olga Rödiger erläutert: "Wir legen großen Wert auf aktiven Einsatz der Eltern und Großeltern, zum Beispiel bei der Organisation und Durchführung von Familien- und Kinderfesten."

Das bunte Frühlingsfest, eingebettet in das dreitägige Feriencamp, steht auch den Müttern und Vätern offen. Sie sind gekommen, um gemeinsam ausgelassen zu feiern und sich anzusehen, womit sich die Kinder während des Camps auf dem weitläufigen Gelände die Zeit vertreiben. Es gibt drei Häuser. In einem werden die Mahlzeiten zubereitet, im Mädchenhaus und im Jungenhaus wird in mitgebrachten Schlafsäcken auf Feldbetten übernachtet.