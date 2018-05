Hückelhoven: Taizé kommt zur Jugendkirche nach Hückelhoven

Hückelhoven Der Taizé-PowerPoint (Jugendgottesdienst) findet statt am Sonntag, 3. Juni, um 18 Uhr in der regionalen Jugendkirche Factory Church, St. Lambertus, Dinstühlerstraße 49.

"Jesus hat uns zur Gemeinschaft mit Menschen aufgefordert, damit wir Anteil am Leben des anderen nehmen", erklärt dazu Adam vom Jugendkirchen-Team. Ein Ort, wo das gelebt wird und der deshalb überall bekannt ist, ist Taizé in Frankreich. "Unabhängig vom Geburtsort, ob Mädchen oder Junge, reiche Eltern, sparsam, Bücherwurm, Partylöwe, viele Freunde, wenig Freunde, reden wie ein Wasserfall oder stille Wasser kommen dort Jugendliche zusammen, sprechen über den Sinn im Leben und werden durch Lieder ermutigt, sich für andere zu öffnen."

Dieses Taizé-Erlebnis will das Team in die Factory Church holen. Organisiert von Jugendlichen des Teams, von denen einige schon in Taizé waren, sind Interessierte mit Begleitung oder alleine zu diesem Abend eingeladen. Sie sollen einen Hauch von Taizé selbst erfahren und die Möglichkeit zum Gemeinschaftserlebnis haben. Vielleicht auch die original Taizé-Lieder und die Schokoriegelbrötchen wiedererkennen.