Hückelhoven: Finanzen wieder in den Griff bekommen

Hückelhoven Tonja Schreck leitet jetzt die Schuldner- und Insolvenzberatung von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt. Ihr Jahresbericht für 2017 zeigt eine konstant hohe Nachfrage nach Beratung bei einem zugleich leichten Rückgang der Insolvenzfälle.

"Es geht darum, die Lebenssituation von Menschen zu verbessern", umriss Superintendent Jens Sannig die soziale Aufgabe der Schulder- und Insolvenzberatung, die das Diakonische Werk und die Arbeiterwohlfahrt tragen. Leiterin Tonja Schreck nannte mit 1478 Beratungsfällen und 814 Neuaufnahmen im Vorjahr konstante Zahlen in der Arbeit der Hückelhovener Berater. Einen leichten Rückgang gab es bei den Insolvenzen, während eine hohe Zahl (593) an Pfändungsschutzkonto-Bescheinigungen ausgestellt wurde.

Jens Sannig streifte bei der Vorstellung des Jahresberichtes gesellschaftliche Tendenzen wie steigende Preise auf dem Wohnungsmarkt und die Tatsache, dass viele Menschen unter 2000 Euro brutto verdienen, ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können. "Ich hätte nie gedacht, dass in unserem Land Hartz IV nicht zum Leben reicht", sagte Sannig. "Das kann und darf eigentlich nicht sein." Die Beratungsstelle helfe überschuldeten Menschen, "ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen."

Alle Ratsuchenden, die sich im Vorjahr an die Schuldnerberatung wendeten, erhielten innerhalb von maximal drei Wochen einen Termin zum Erstgespräch. Fester Bestandteil der Arbeit sind Beratungen zum Pfändungsschutz-Konto. Die Zahl der Fälle hatte sich in den Vorjahren beständig erhöht, dann konnte 2017 mit 593 Bescheinigungen ein leichter Rückgang von 648 im Jahr 2016 verzeichnet werden. "Diese Menschen kommen nicht, um Schulden zu regulieren, sondern um ihr Konto vor Pfändung zu schützen", erläuterte Tonja Schreck.

Aufklärung zum Umgang mit Geld und Konsum müsse noch früher ansetzen, in der Schulzeit, forderte Awo-Geschäftsführer Andreas Wagner. "Was lerne ich in unserem Schulsystem fürs Leben? Was nützt mir Goethes Faust, wenn ich nichts zu beißen habe?" Im Kreis Düren gebe es 1,1 Stellen nur für Präventionsarbeit, merkte Johannes de Kleine an, der Pressesprecher des Kirchenkreises Jülich. Die Anregung notierte Astrid van der Kruijssen, stellvertretende Leiterin des Kreissozialamtes, die an dem Pressegespräch zur Jahresbilanz der Schuldnerberatung für den Kreis Heinsberg teilnahm.