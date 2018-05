Hückelhoven : Dem Brexit mit Musik begegnen

23 Stücke aus der Pop- und der Jazzgeschichte sangen die Ladies und die Male Voices unter der Gesamtleitung von Dirigent David Gibson. Foto: JÜRGEN LAASER

Hückelhoven Motto der Chörepartnerschaft seit 43 Jahren: "Der Weg zu einem Freund ist niemals zu weit!" So fanden knapp 100 Sängerinnen und Sänger aus dem britischen Hartlepool den Weg zum Konzert in die Hückelhovener Aula.

Um ein Element muss man sich sicher nicht groß kümmern, wenn "2023 das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Hartlepool gebührend gefeiert wird", so Bürgermeister Bernd Jansen: die Chormusik! Von deren Tradition überzeugten am Samstag in der Aula die jeweils halbe Hundertschaft des "Hartlepool Ladies Choirs" und des "Hartlepool Male Voice Choirs", dem Frauen- und dem Männerchor aus der nordenglischen Hafenstadt, zu der erste Kontakte auf sportlichem Sektor schon vor 50 Jahren, 1968, geknüpft wurden, die 1973 in die "offizielle" Städtepartnerschaft mündeten.

"Machen Sie sich keine Gedanken über den Brexit, die Partnerschaft bleibt bestehen!", beruhigte mit Duncan Graham auf Deutsch der Vorsitzende des Male Choirs die gut 250 Freunde des Gesangs und der Bande nach Nordengland für die Zukunft. Und dass gerade die Chöre die Garanten der Partnerschaft sind, stellte mit Stefan Jennessen der junge und agile Vorsitzende des Männergesangvereins Hückelhoven-Kleingladbach heraus, der seit 1975 mit Reisen nach Hartlepool und Gegeneinladungen die Verbindung gehalten hat, während es in der Politik und anderen Vereinen seit längerem äußerst ruhig geworden war.

Info Frauenchor gründete sich spontan 2002 Mit dabei waren mit Alan Altringham, 80 Jahre alt, und Stan Lindridge, 90, zwei Sänger, die die Partnerschaft schon seit 1975 begleiten. Der Frauenchor entstand 2002 beim Besuch des Männerchors in Kleingladbach, Ehefrauen der Sänger bildeten spontan eine Sangesgemeinschaft, die auf mehr als 50 Köpfe angewachsen ist.

"Wir beenden heute unsere Europatournee, die vor vier Wochen in Hartlepool mit dem 1. Konzert begann und mit dem 2. Konzert hier in Hückelhoven ihren Abschluss findet!" Mit echt britischem Humor leitete Duncan Graham zu echt britischer Chormusik über, die mit 23 Stücken aus der Pop- und der Jazzgeschichte zeigte, warum sie sich um Mitsängerinnen und Mitsänger keine Sorgen machen muss, während die eher der Tradition verpflichteten deutschen Männerchöre um die Existenz ringen, einige in der Region bereits aufgelöst sind.



"The way to a friend is never too far" - Stefan Jennessen stellte das Motto der Chörepartnerschaft seit 43 Jahren heraus: "Der Weg zu einem Freund ist niemals zu weit!" Den Weg in die Aula am samstäglichen Spätnachmittag, vor dem Champions-League-Finale mit dem FC Liverpool, hatten auch Landrat Stephan Pusch und CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle, beide Kleingladbacher, CDU-Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers sowie einige Stadtverordnete von CDU und SPD gefunden. Ein Zeichen, dass auch die Politik gewillt ist, die 1000 Kilometer Entfernung zwischen Hückelhoven und Hartlepool öfter überwinden zu helfen.

Für den Damenchor begrüßte mit Joan Nickelson eine Deutschlehrerin das Auditorium, die als 17-jährige Schülerin nach Hückelhoven kam und so viel Geschmack an der Sprache fand, dass sie deren Vermittlung in ihrem Heimatland zum Beruf machte.

Getrennt und zusammen boten die Chöre ein Programm, das mit dem Rhythm- and Blues-Stück "Stand by me" von King/Leiber/Stoller, die viel für Elvis Presley gearbeitet haben, begann. Teils von Jubel begleitet, zeigten die Chöre mit eingängigen, vorwiegend ein- und zweistimmigen Arrangements die Qualitäten britischen Gemeinschaftsgesangs, der mit "Can't help falling in Love", 1961 von Elvis interpretiert, endete. Die Schlussstrophe in Deutsch, eine Liebeshymne.

