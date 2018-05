Hückelhoven: Sonntagskonzert in Baal mit geselligem Freisinn-Straßenfest

Hückelhoven Sein Frühjahrskonzert veranstaltet das Trommler- und Fanfarenkorps "Freisinn Baal" am Sonntag, 3. Juni. Ab 11 Uhr lädt das Orchester zur Lövenicher Straße 10 in Baal ein und versorgt sein Publikum bis 14 Uhr mit Musik, Würstchen und Kuchen.

"Im vergangenen Jahr hatten wir dank unseres neuen Konzeptes bereits einen wunderbaren Sonntag mit den Baalern in der Ringstraße erlebt", erzählt Vorsitzender Daniel Rodenbücher. So sei in dem Ensemble schnell klar gewesen, die Idee des Straßenfestes weiter zu verfolgen. In diesem Jahr freut sich der Verein ganz besonders über die Unterstützung der örtlichen Laube-Stiftung bei der Ausrichtung des Festes.