Ermittlungen im Fall Hückelhoven ausgeweitet : Geldwäsche-Verdachtsanzeige gegen Pfarrer

Die Ermittlungen zu den Kontenbewegungen in den Kassen der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven sind ausgeweitet worden.

Hückelhoven Zum Untreue-Verdacht gegen den ehemaligen Pfarrer von Hückelhoven werden weitere Zeugen vernommen. Die Ermittlungen wurden erheblich ausgeweitet und dauern an.

Im Januar 2018 waren „finanzielle Unregelmäßigkeiten“ in der Gemeinschaft der Gemeinden aufgefallen, das Bistum Aachen erstattete im März 2018 Strafanzeige. Der Pfarrer, der bis dahin zwei Jahre in Hückelhoven gewirkt und im Schaufenberger Pfarrhaus gewohnt hatte, ließ sich vom Aachener Bischof entpflichten. Seither lebt er außerhalb des Kreises Heinsberg von einer Sustentatio des Bistums als Beitrag zum Lebensunterhalt. „Er darf weiterhin nicht priesterlich tätig sein“, teilte Bistumssprecher Stefan Wieland mit.

In der Gemeindekasse fehlten insgesamt 119.355,72 Euro. Erste Ermittlungen deckten 22 Überweisungen an verschiedene Empfänger auf. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ließ Privatvermögen des Geistlichen in etwa der gleichen Höhe beschlagnahmen. Ob sich durch weitere Ermittlungen nun auch die Schadenssumme erhöht hat, wollte Staatsanwalt Jan Steils nicht bestätigen.