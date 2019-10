Lehre im Hilfarther Brauhaus : Auszubildender belebt die Brautradition

Moritz Kamps (vorne) am Sudwerk. Peter Deckers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (l.), und Braumeister Willi Fell schauen zu. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven 60 Jahre lang hat es keinen Auszubildenden im Brauer- und Mälzerhandwerk mehr im Bezirk der Handwerkskammer Aachen gegeben. Moritz Kamps lernt jetzt im Hilfarther Brauhaus bei Wilhelm Fell.

Moritz Kamps aus Wassenberg ist der erste Auszubildende im Brauer- und Mälzerhandwerk im Bezirk der Handwerkskammer Aachen seit 60 Jahren. Und das im Hilfarther Brauhaus, wo mit Wilhelm Fell der einzige Meister eine der kleinen Brauereien führt, die sich in den vergangenen Jahren in der Region aufgetan haben. Peter Deckers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, besuchte den 22-Jährigen jetzt an der Braustätte von Kreationen wie „Schützengold“, „Schwarzer Leo, „Spezial“ und „Hilsch“, dem Hilfarther Kölsch.