Herbstkonzert der Chorgemeinschaft Hilfarth-Baal : Mit Musik in drei Stunden einmal um die ganze Welt gereist

Baal Die Hobbysänger der Chorgemeinschaft Hilfarth-Baal gaben ihr Herbstkonzert. Musikalischer Gast war das Blasorchester St. Jakobus aus Alsdorf-Warden.

„Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld“: Zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Sänger Karel Gott stimmten die Mitglieder der Männergesangvereine Borussia Baal und Eintracht Hilfarth bei ihrem Herbstkonzert den erfolgreichen Hit des „Frank Sinatra des Ostens“ an, der die „Goldene Stimme aus Prag“ so bekannt gemacht hat. Die beliebte Chorgemeinschaft startete im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz ihre rund dreistündige musikalische Reise. Unter dem bezeichnenden Motto „Ein Lied geht um die ganze Welt“ gaben sich die 14 engagierten Gastgeber als wahre Kosmopoliten, die „Eleni“ halb in deutscher, halb in griechischer Sprache sangen.