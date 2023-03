In der Hückelhovener Aula Fratres-Trio bietet ungewöhnliches Konzert-Erlebnis

Ein Schlussbogen mit vier berührenden Liedern aus George Gershwins Oper „Porgy and Bess“, die Zugabe mit Astor Piazzolas sanft-sehnsüchtigem Stück „Oblivion“: Ein in mehreren Hinsichten „ungewöhnlicher“ Konzertabend endete am Sonntag mit enthusiastischen Beifallskundgebungen.