Live-Musik in Rheinberg Jazz-Quartett mit eigenen Kompositionen im Aufwind

Jetzt gastierte das Silvan Joray Trio zusammen mit dem Saxophonisten Gianni Gagliardi in der Alten Kellnerei in Rheinberg. Am Freitag ist das Ensemble noch einmal in Kamp-Lintfort zu hören. Viermal sei er, Silvan Joray, der in der Schweiz geborene, seit Jahren aber in New York lebende Schweizer Jazzgitarrist und Komponist, mittlerweile hier gewesen und fühle sich immer sehr wohl, schwärmte er. Und auch diesmal wieder brachte das Publikum ihm und seinen Musikern viel Sympathie entgegen und überschüttete sie förmlich mit Beifall für das Dargebotene.