Blaulichtticker im Erkelenzer Land SUV-Fahrer fährt Frau über den Fuß

Nach einem Unfall und anschließendem Streit am Sonntag auf dem Supermarktparkplatz am Parkhof in Hückelhoven sucht die Polizei nun nach Zeugen. Demnach sei ein Mann mit seinem schwarzen SUV gegen 14.30 Uhr auf dem stark frequentierten Parkplatz über den Fuß einer Frau gefahren. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich an der Hand. Nachdem der Fahrer, so die Schilderung der verletzten Frau, anhielt, um den Vorfall zu klären, habe sich ein weiterer Mann eingeschaltet. Dieser habe sich so aggressiv verhalten, dass die Frau sich vom Unfallort entfernte und die Polizeiwache aufsuchte. Dort zeigte sie den Unfall an. Der Fahrer des schwarzen SUV mit Heinsberger Kennzeichen (HS) war etwa 70 bis 75 Jahre alt und hatte einen runden Kopf. Er trug eine Brille und eine Schiebermütze. Der unbekannte Zeuge war sehr groß und sehr schlank. Er trug dunkle Kleidung mit weißen Elementen, eine Strickmütze und wirkte arabisch oder türkisch. Die Polizei bittet die beiden Männer und Zeugen, sich unter 02452 9200 melden.