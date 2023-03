Ausstellung in Ratheim Bilder, Objekte und Skulpturen „In Bewegung“ zueinander

Donners Bildern bescheinigte Walraff einen starken Dialog-Charakter, den der Künstler mit Material, Form, Struktur und Farbe geführt habe. Donner begebe sich in seiner Arbeit auf eine Reise, die von vielschichtigen Farbpigmenten und Zutaten wie Marmormehl belebt wird. Die kontrastreichen und sich dennoch wieder verschmelzenden Strukturen forme er zu Bildflächen mit fast topografischem Charakter. Schon Neußer hatte eine Spannung in den Werken ausgemacht, die nicht zuletzt durch Risse in den teils zentimeterdick aufgetragenen Materialien greifbar werden. Donner vermeide starke Farbkontraste, wähle warme Töne, die ihre Wirkung in der geschickt angewandten Melange für die Struktur über Form, Farbe und Material bezieht.