Am Kapbuschsee in Hückelhoven Tickets wieder an der Freibadkasse

Für das Freibad am Kapbuschsee in Kostenpflichtiger Inhalt Hückelhoven bedeutet dies zum Beispiel, dass die Schwimmfreunde auch wieder Tickets an der Freibadkasse kaufen können. Dies war seit der Einführung des Online-Ticketsystems im Jahr 2021 nicht mehr möglich. Die Stadt hat mit diesem Schritt auch auf Kritik reagiert, die besonders im vergangenen Jahr laut wurde. „Um auch potenziellen Badegästen, die jedoch nicht in der Lage sind, ein Online-Ticket zu buchen, die Möglichkeit zu geben, das Freibad zu besuchen, können künftig wieder Tickets gegen Bargeld an der Freibadkasse erworben werden“, teilt die Stadt mit.