Arbeitsniederlegung am Mittwoch Hückelhovener aus der Textilindustrie streiken

Derzeit sind die Streiks der Gewerkschaft Verdi in aller Munde. Doch auch andere Gewerkschaften versuchen in diesen Tagen, für ihre Mitglieder eine bessere Bezahlung zu erkämpfen. So hat die IG Metall den Druck in der diesjährigen Tarifrunde der Textil- und Bekleidungsindustrie auf die Arbeitgeber erhöht. Seit dem 1. März haben allein in NRW knapp 3600 Beschäftigte an der ersten Warnstreikwelle teilgenommen. So nahmen etwa am 8. März an der Warnstreikkundgebung vor der Werksmauer der Aunde Achter & Ebels GmbH in Mönchengladbach über 120 Beschäftigte teil. Insgesamt waren über 200 Beschäftigte in Hückelhoven und Mönchengladbach an diesem Tag im Ausstand.