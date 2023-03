Kölner Kabarettist in Hückelhoven Schmickler und der „Endspurt der Menschheit“

Schuld am Klima-Dilemma sei zweifelsfrei die letzte Generation, von der sich die Menschen angewidert abwenden. „Die letzte Generation, das sind die Politiker, die es in der Hand haben, etwas zu ändern.“ Sie stünden aber lieber mit dem Bleifuß auf der Bremse und würden die Rettung des Klimas, der Menschen und der Welt lieber einem wirtschaftlichen Diktat unterwerfen. Es regiere die Gier, die Neid erschaffe, der die Basis für Hass sei. „Der Endspurt der Menschheit hat begonnen“. Es herrsche eine Zeit der Irren und Idioten. Mit Sorge schaut Schmickler nach rechts: „Die Pest war schwarz, jetzt ist sie braun.“ Und die braune Brut ergötze sich daran, Ängste zu schüren mit unsinnigen Behauptungen. Am Anfang träfen Appelle der Vernunft noch auf offene Ohren. Das sei bei der Flüchtlingstragödie so gewesen, bei Corona, der Klima-Katastrophe oder dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. „Irgendwann tauchen die Leugner und Hetzer auf“, die Kreuz- und Querdenker, die Dreckschleudern vom braunen Rand. Aber auch für sie gelte die Versammlungs- und Meinungsfreiheit, von der sie sagen, dass sie sie nicht haben. „Seit einem halben Jahrhundert muss ich mir das anhören, was nicht gesagt werden darf.“