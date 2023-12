„Starbugs“ tritt in Kaarst auf Kabarett funktioniert auch ohne große Worte

Wenn drei attraktiven jungen Männern plötzlich die Hosen runterrutschen, ist das für die Damen schon einen Lacher wert. „Ja, wir sind schon bald am Schluss unseres Programms“, verrieten sie nach knapp zehn Minuten, und das Publikum geizte nicht mit Applaus. Was sie nicht ahnten: So viel sollte in den folgenden anderthalb Stunden nicht mehr gesprochen werden. Kleinkunst ohne große Worte. Wer hat’s erfunden? Die drei Schweizer von „Starbugs“. Zu der kargen Ausstattung der Bühne gehörte ein langer Hebel. Wenn einer der drei Jungs diesen umlegte, war ein Szenenwechsel angesagt. Die Zuschauer dürften zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt haben, wie facettenreich das Ensemble sein würde. Worte wurden weitestgehend durch Geräusche ersetzt. Das Trio schaffte es mühelos, Bewegungen und Geräusche zu synchronisieren – Geräusche wie das von zwei sich kreuzenden Klingen. Wie kann ein einziges Wort so ein Publikum erfreuen? Das Wort heißt Muh und dürfte vor allem in Kombination mit einer Kuhglocke Erinnerungen an die Schweiz geweckt haben. Zur Erkennungsmelodie von „Heidi“ drehten die Jungs so richtig auf.