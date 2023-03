Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Falscher Wasserwerker scheitert an wachsamer Seniorin

Taschendiebstähle im Kreis Heinberg In Selfkant-Tüddern wurden einer Frau am Mittwoch, 8. März, während ihres Einkaufs in einem Geschäft an der Straße In der Fummer Schlüssel und ein Ladekabel aus der Tasche gestohlen. In einem Einkaufsmarkt in Erkelenz an der Paul-Rüttchen-Straße wurde einer Erkelenzerin aus einem Rucksack die Geldbörse mitsamt Geld, Führerschein und EC-Karte gestohlen.