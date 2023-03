Euregio-Schau in Aachen Hückelhoven beeindruckt auf Messe

„Was? Eine Baugenehmigung in sechs Wochen? Das könnten wir hier in Aachen auch sehr gut gebrauchen! Wie machen Sie das?“ Etwas ungläubig reagierte Robert Esser auf die Aussage in einem Imagefilm auf der Verbraucher-Messe „Euregio-Schau“ im berühmten Reitstadion „Soers“ der alten Kaiserstadt am Nordrand der Eifel. Der Imagefilm war der der Stadt Hückelhoven und der, der um Antwort gebeten wurde, war Hückelhovens Erster Bürger und Chef der schnellen Verwaltung, Bernd Jansen. Robert Esser moderierte für den Euregio-Veranstalter Medienhaus Aachen die Eröffnungsszenerie.