Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unbekannte erbeuten hochwertigen Schmuck

Wegberg/Hückelhoven · Durch eine Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus in Wegberg. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen dann den Schmuck. In Hückelhoven scheiterte ein Einbruch in eine Praxis.

12.03.2023, 15:08 Uhr

In Wegberg stahlen unbekannte Täter hochwertigen Schmuck aus einem Wohnhaus. Foto: dpa/Fabian Strauch

Schmuck gestohlen Zwischen 16 und 20 Uhr am Freitag, 10. März, betraten unbekannte Täter über ein rückwärtiges Gartentor das Grundstück eines Einfamilienhauses am Knospenweg in Wegberg. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Im Haus durchsuchten sie alle Schränke und Zimmer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stahlen die Unbekannten hochwertigen Schmuck. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Versuchter Geschäftseinbruch Zwischen Donnerstag, 9. März, 18 Uhr, und Freitag, 10. März, 8 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür einer Firma an der Straße Große Riet in Wegberg mit unbekanntem Werkzeug zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Einbruch in Praxis gescheitert In der Zeit von Donnerstag, 9. März, 21 Uhr, bis Freitag, 10. März, 7.30 Uhr, warfen unbekannte Täter nach Angaben der Polizei einen Stein durch eine verglaste Seitentür einer Praxis an der Jülicher Straße in Hückelhoven. Der Zutritt zum Objekt misslang jedoch, da der innen liegende Türgriff mit einer weiteren Sicherung verriegelt war. Die Polizei emittelt.

(RP)