Hückelhovener Herbstkirmes : Flauschige Stargäste begeistern Kinder

Hückelhoven Auf das Riesenrad mussten die Besucher kurzfristig verzichten, doch auch so hat die Hückelhovener Herbstkirmes einiges zu bieten. Noch bis Dienstag dauert das bunte Treiben, es endet mit einem Feuerwerk.

Ohne Zäune, ohne Eintrittsgeld, ohne Security und ohne 3G-Regel. Kurz vor dem Start der traditionellen Herbstkirmes war die Corona-Schutzverordnung erneut geändert worden, so dass aktuell nicht nachgewiesen werden muss, ob man entweder geimpft, genesen oder – kostenpflichtig – getestet ist. Bei Besucherzahlen unter 2500 können wir darauf verzichten“, freute sich Schaustellerin Madleen Koken, die mit Vater Frank, Mutter Constanze und Bruder Max das bunte Treiben zwischen Parkhofstraße und Modepark Röther organisiert. Maskenpflicht besteht lediglich in Bereichen, in denen die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten werden können oder Warteschlangen gebildet werden.

Das erste Fazit der 70 bis 80 beteiligten Schausteller, die aus ganz Deutschland nach Hückelhoven gekommen sind: positiv. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärt Madleen Koken. Einziger Wermutstropfen: Das 42 Meter hohe Riesenrad mit vielen tausend blinkenden LED-Lichtern, das die spektakuläre Hauptattraktion der Hückelhovener Herbstkirmes sein sollte, kam nicht. Die Betreiber hatten es sich kurzfristig anders überlegt, gaben einem anderen Kirmes-Standort den Vorzug – und sagten ab. So schnell gelang es den Kokens nicht mehr, für Ersatz zu sorgen. Dafür hielten die Stars aus dem erfolgreichen Zeichentrickfilm Paw Patrol Wort. Drei der insgesamt sechs heldenhaften Hunde erfüllten ihre kinderfreundliche Mission in der ehemaligen Zechenstadt. Das Aufsehen erregende Trio in den bunten Kostümen ließ am Eröffnungstag Selfies zu, schüttelte unzählige Kinderhände, ließ sich streicheln auf Tuchfühlung mit den kleinen Fans. „Diese Aktion kam so gut an, dass wir sie so oder in ähnlicher Form bei der nächsten Kirmes in Hückelhoven wiederholen werden“, versprach Madleen Koken. Noch bis einschließlich Dienstag laden zahlreiche Schausteller zum Kirmesbesuch ein.