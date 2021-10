Betreiber Mirko Sitar redet Klartext : So reagiert ein Restaurant-Besitzer auf die Schließungs-Gerüchte

So reagiert ein Restaurant-Besitzer auf die Schließungs-Gerüchte

Hückelhoven Das „Mediteran“ in Hückelhoven ist stets gut gefüllt, ohne Reservierung haben Gäste kaum eine Chance. Der Laden soll auch weiter erfolgreich laufen.

Zuerst kam der lange Lockdown. Dann kamen die Schließungsgerüchte. Angeblich soll zum 31. Dezember Schluss sein mit dem gut gehenden Restaurant an der Dinstühlerstraße. Das Aus für das „Mediteran“ nach mehr als 13 erfolgreichen Jahren in der ehemaligen Zechenstadt?

„Die Gerüchte kommen jedes Jahr auf. Aber in diesem Sommer war es ganz besonders schlimm“, sagt Inhaber Mirko Sitar und schüttelt verständnislos den Kopf. So schlimm, dass er beinahe schon selbst daran glaubte – und seine Vermieterin anrief, die ihm versicherte, dass alles in Ordnung sei und er nicht mit einer Kündigung des langjährigen Mietverhältnisses zu rechnen habe.