Neue Philharmonie Frankfurt : Meisterkonzerte in der Stadthalle Erkelenz

Erkelenzer Land Die Neue Philharmonie Frankfurt zählt zu den bekanntesten Sinfonieorchestern Deutschlands und eröffnet die Veranstaltungsreihe am Montag. Weitere Termine folgen in den Wochen danach.

Am 15. November spielt Seong-Jin Cho am Klavier, am 6. Dezember spielt das Auryn-Quartett, das letzte Meisterkonzert des Jahres gibt die Sinfonia Rotterdam am 20. Dezember. Am 7. März geht es weiter mit dem Projektkonzert mit dem Cornelius-Burgh-Chor, am 21. März spielt die Neue Philharmonie Westfalen mit Sopranistin Anne Schwanewilms. Den Abschluss am 25. April gibt das Sinfonieorchester Aachen.