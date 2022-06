Meisterkonzerte der VHS : Ukrainisches Nationalorchester kommt nach Erkelenz

Kreis Heinsberg Sie bilden einen musikalischen Brückenschlag und stehen für internationales Flair. Die VHS hat ein neues Programm der Meisterkonzerte auf die Beine gestellt. Seit über 60 Jahren sind sie fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Kreis Heinsberg.

Die VHS-Meisterkonzerte 2022/2023 finden in der Stadthalle Erkelenz statt, jeweils um 20 Uhr: Los geht es mit dem Projektkonzert des Cornelius-Burgh-Chors am 12. September, im Monat darauf, am 24. Oktober treten Dorothee Mields & das G.A.P. Ensemble auf. Das Nationales Sinfonieorchester der Ukraine wird am 7. November in Erkelenz erwartet, gefolgt von Pianist Lars Vogt am Lars Vogt am 28. November. Zum Jahresabschluss wird die Neue Philharmonie Westfalen am 19. Dezember in der Stadthalle gastieren.