Besuch vom „Kaplan“ Schmitz : Besonderes Geschenk für Erkelenzer Heimatverein

„Kaplan“ Kaiser (2.v.l.) schenkte das Bild dem Verein mit Günther Merkens (2.v.r.) und Hans-Heiner Gotzen (r.). Es freut sich mit Bürgermeister Muckel. Foto: Willi Spichartz

Erkelenz „Kaplan“ Hermann-Josef Kaiser ließ sich auch mit 97 die Reise zur Jubiläumsfeier des Heimatvereins in Erkelenz nicht nehmen. Im Gepäck hatte er ein Gemälde, dass er in den 50er Jahren erstanden hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Für „sein“ Erkelenz hat er praktisch immer ein Präsent dabei: Hermann-Josef Kaiser, seit seiner Zeit in den 1950er Jahren in Matzerath für die Lambertus-Pfarre stets „Kaplan“ genannt, obwohl er lange in Aachen als „richtiger“ Pfarrer tätig war und immer noch aushilft. So auch beim Festakt des Heimatvereins zum 101-jährigen Bestehen, als der 97-Jährige in Aachen noch schnell eine Messe las und sich dann auf den Weg in seine Ausbildungs-Stadt machte, um dem Heimatvereins-Vorsitzenden Günther Merkens ein Geschenk zu überreichen: „Herbststimmung bei Etgenbusch“. Ölgemalte Landschaft von 1955, das nun, stilistisch modern, den Fundus des Heimatvereins im Wortsinn bereichert. Etgenbusch ist ein Weiler bei Venrath.

Und das Werk hat eine große persönliche Bedeutung für den Senior-Priester – schließlich hat er das Bild des bekannten Erkelenzer Malers Josef Lennartz im Entstehungsjahr 1955 erworben, für 400 Deutsche Mark, und das war damals ein vollständiges Monatsgehalt für einen Kaplan. Neben Günther Merkens dankten auch dessen Stellvertreter Hans-Heiner Gotzen und Bürgermeister Stephan Muckel ihrem top-fitten „Kaplan“ und Heimatfreund aus der Kaiser-Stadt.

„Kunst für alle“ war eine vervielfältigte Collage mit Zeichnungen von Wilhelm Borgs – das Vereinsmitglied kommentiert zeichnerisch Erkelenzer Themen auch für die RP. Das Publikum dankte mit kräftigem Beifall.

Bereits am 3. Oktober 2020 hatte der „Kaplan“, er war das acht Jahr in Matzerath, im Rahmen der Jahreshauptversammlung dem Verein eine Kohlezeichnung des Hauses Elmpt geschenkt. Der Ort Elmpt gehörte bis 1975 zum Kreis Erkelenz/Heinsberg. Geschaffen wurde das Werk von Professor Ferdinand Macketanz, der in den 50er und 60er Jahren die Titelblätter der Heimatkalender der Erkelenzer Lande im Stil der Neuen Sachlichkeit gezeichnet hatte.

Auch Pfarrer Werner Rombach von der Pfarrei Christkönig dankte beim Festakt dem Heimatverein, der der katholischen Gemeinde existenzielle Unterstützung über die gesamte Zeit seines Bestehens habe zukommen lassen, herausragend dabei die Rettung des Lambertiturms nach den verheerenden Bombardements der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, als sich das 83 Meter hohe Bauwerk fast als Gerippe präsentierte.

Aber auch die zahlreichen Veröffentlichungen des Heimatvereins über die Kirchengemeinden, die Kirchengebäude, über Kapellen und Bildstöcke, Beteiligung an Orgel und Turmhelm von St. Lambertus und zuletzt, aber nicht zuletzt, die Anbringung des historischen Portalbogens aus einer der frühen Kirchenbauten in Alt-Immerath nun an der Kapelle in Neu-Immerath. Abschließend wandte sich Rombach gegen „Geschichtsvergessenheit“, die Zukunft gewänne man nur über die Kenntnis der Historie.

In einem kurzen Grußwort hatte Hückelhovens Stellvertretender Bürgermeister Karsten Münter herausgehoben, dass der Heimatverein seiner Stadt einen eigenen Arbeitskreis gewidmet habe. Auch Ronald Reichenberg gratulierte als Stellvertretender Bürgermeister der Partnerstadt Bad Windsheim in Franken zum 100-Jährigen und bescheinigte dem Verein, immer „up to date“ zu sein, übergab einen Wein im echt fränkischen Boxbeutel.

Und mit dem Bürgermeister der französischen Partnerstadt St. James, Yannik Duval, konnte Günther Merkens den derzeit einzigen Ehrenbürger der Stadt Erkelenz begrüßen. Und schließlich die Ehrenbürgermeister Theo Clemens und Peter Jansen.