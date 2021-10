Im nächsten Haushalt : Erkelenzer Grüne fordern mehr Geld für Radwege

Erkelenz soll in Zukunft fahrradfreundlicher werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der Radverkehr in Erkelenz soll in den kommenden Jahren stark ausgebaut werden. Schon für 2022 fordert jetzt die Grünen-Fraktion einen eigenen Posten im Erkelenzer Haushalt.

Beim Thema Radverkehr soll (und muss) in Erkelenz in den kommenden Jahren viel passieren. Dazu gehört etwa eine Förderung für den Kauf von Fahrrädern, Lastenrädern und E-Bikes ab dem kommenden Jahr und insbesondere ein neues Radverkehrskonzept, das die Stadt mit Strukturwandel-Mitteln entwickeln will. Den Erkelenzer Grünen geht das aber nicht schnell genug. Sie fordern schon für den Haushalt des kommenden Jahres ein Budget für den Ausbau und die Instandsetzung bestehender Rad- und Fußwege.