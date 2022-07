90 Minuten Verspätung : Kinderorchester spielt Pirates of the Caribbean in verspätetem Flugzeug

Parkende Flugzeuge von United Airlines am Flughafen Newark (New Jersey). Foto: AP/Seth Wenig

New Jersey Die Urlaubssaison ist in vollen Gange und dementsprechend viele Menschen fliegen von Flughäfen aus aller Welt. Dass es dabei zu Verspätungen kommen kann, liegt an der Tagesordnung. Am Flughafen Newark in New Jersey hat ein Kinderorchester den Passagieren nun die Wartezeit auf ganz besondere Art und Weise versüßt.

Ein weiterer Urlaubstag, ein weiteres Flugzeug mit Verspätung. So auch am Flughafen Newark in New Jersey, wo die Maschine 90 Minuten später abflog als geplant. So weit so normal, doch wie den wartenden Gästen die eineinhalb Stunden Warten verschönert wurden, ist einmalig.

Denn an Bord befand sich neben normalen Passagieren und der Crew auch das Kinderorchester Music City Strings aus Nashville. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bemerkten die 18 jungen Musiker im Alter von zehn bis 17 Jahren, baten sie etwas zu performen. Und gesagt getan, griffen die Jungs und Mädchen nach ihren Violinen und spielten „He’s a Pirate“ von Hans Zimmer aus dem Film „Pirates of the Caribbean“ (“Fluch der Karibik“).

Die Passagiere waren verzückt: Im Video ist unter anderem zu sehen, wie ein Vater sein Kleinkind hoch hielt, damit es diesen Moment miterleben konnte. Andere zückten die Handys und filmten den spontanen Auftritt. Schließlich stimmte das Orchester weitere Lieder aus dem Film an, die Passagiere an Bord ließen sich anstecken und klatschten mit. Sie spielten bis das Flugzeug endlich abhob und traten anschließend in Kroatien auf.

Ella Goggins, eine der jungen Musikerinnen erklärte nach dem Flug: „Es waren Passagiere im Flugzeug, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber jeder hat verstanden, was wir machen und es hat ihnen Freude gebracht.“

