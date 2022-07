Polizei findet Leichen : Mindestens 15 Tote bei Bar-Schießerei in Vorort von Johannesburg

Johannesburg In Soweto, einem Vorort von Johannesburg, sind bei einer Schießerei in einer Bar mindestens 15 Menschen getötet worden. Die Gewalttat habe sich in der Nacht zum Sonntag ereignet, teilte ein Vertreter der südafrikanischen Polizei mit.

Zwei der insgesamt elf überlebenden Verletzten seien in kritischem Zustand, hieß es weiter. Eine Gruppe bewaffneter Männer war demnach in einem Minibus vor der Bar vorgefahren und hatte das Feuer auf einige der Gäste eröffnet. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Die Opfer sind den Angaben zufolge zwischen 19 und 35 Jahre alt. Am Sonntagmorgen waren noch Ermittler am Tatort mit ihren Untersuchungen beschäftigt.

Polizeiermittler Elias Mawela sagte der Nachrichtenagentur AP, es seien offenbar leistungsstarke Waffen zum Einsatz gekommen. Einige der Gäste hätten versucht, panisch aus der Bar zu fliehen und seien erschossen worden. Am Sonntagmorgen waren Beamte vor Ort, um Spuren zu sichern und die Leichen abzutransportieren. „Im Moment haben wir noch nicht alle Details, was das Motiv war, und warum diese Menschen das Ziel waren“, sagte Mawela. Festnahmen wurden zunächst keine gemeldet.

Zu einem weiteren tödlichen Zwischenfall kam es in der Nacht in einer Kneipe in der Provinz KwaZulu Natal, wo bei einer Schießerei vier Menschen ums Leben kamen. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen.

Ende Juni hatte sich bereits in einer Kneipe im südafrikanischen East London eine Tragödie ereignet, als 21 Jugendliche an einer Vergiftung starben.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Januar bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet – gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

(hebu/AFP/AP)