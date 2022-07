Volksfest in Kleve : Die Kirmes ist eröffnet – das erwartet Besucher bis Sonntag

Foto: Markus van Offern (mvo) 14 Bilder Die Klever Kirmes 2022 ist eröffnet

Kleve Mit dem Umzug der Schützen und dem Fassanstich durch Bürgermeister Wolfgang Gebing ist die Klever Kirmes am Wochenende feierlich eröffnet worden. Welche Fahrgeschäfte geboten werden, wann Familientag ist und wann das große Feuerwerk steigt.

Zweimal musste die Kirmes in Kleve wegen Corona pausieren – jetzt ist es endlich wieder soweit: Der Rummel ist in der Stadt. Und er kommt mit allem, was dazu gehört: Schießbuden und Riesenrad, alles für Leib und Magen und Fahrgeschäfte, die einem den Magen sofort wieder umdrehen. Mit dem Zug der Schützen durch die Stadt und dem Fassanstich durch Bürgermeister Wolfgang Gebing ist die Kirmes 2022 in Kleve offiziell eröffnet. Schon am ersten Wochenende war es laut und bunt - so kann es gerne weitergehen.

69 Schausteller wollen noch bis kommenden Sonntag Spaß für die ganze Familie bieten. Es gibt einige Fahrgeschäfte, die zum ersten Mal auf der Klever Kirmes auf dem Hokovit-Parkplatz vertreten sind. Dazu zählt der „Rocket“, auf dem die Fahrgäste an einem riesigen Schwenkarm ordentlich durchgewirbelt werden. In der „Ghost Villa“ geht’s gruselig zu. Im „XXL Lach Haus“ dürfen sich die Gäste durch einen witzigen Geschicklichkeitsparcours hangeln. Die Klever Schausteller-Familie Normann stellt erstmals ihren neuen Auto-Scooter vor; das Fahrgeschäft wird beim Kirmesgottesdienst am Dienstag feierlich eingeweiht. Schon einmal zu Gast war der Night Style, bei dem mutige Kirmesbesucher eine wilde Fahrt über Kopf erleben.

Gemächlicher, dafür in luftige Höhe von 50 Meter geht es mit dem beliebten Riesenrad der Familie Cornelius, das ebenfalls wieder auf der Klever Kirmes vertreten sein und von 50.000 LEDs beleuchtet wird. „Mickey’s Weltreise“ soll vor allem die jungen Kirmesbesucher ansprechen.