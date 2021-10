Religion in Hückelhoven : Wiedereröffnung der evangelischen Kirche zum Reformationstag

Hückelhoven Umfangreiche Renovierungsarbeiten waren nötig, pünktlich zum Reformationstag sind diese abgeschlossen. Einige Veranstaltungen sind zur Feier geplant.

Wer eine Wohnung oder ein Haus renoviert, ist froh, wenn die Arbeit vorüber ist und das hoffentlich erfreuliche Ergebnis Freunde und Bekannte, aber natürlich auch einen selbst begeistert. Auch in Hückelhoven steht das Ende einer Renovierung an – und die Hoffnung, dass auch dieses Resultat glückliche Gesichter hervorrufen wird. Denn in der ehemaligen Zechenstadt ist es nicht irgendein Zimmer, das auf Vordermann gebracht wurde, sondern die evangelische Kirche. Die ganze Gemeinde freut sich, bald wieder in ihr angestammtes Gotteshaus zurückkehren zu können.

„In diesem Herbst können wir – nach verschiedenen Renovierungsphasen in den letzten 30 Jahren – nun endlich auch die Innenrenovierung unserer Denkmalkirche abschließen“, verkündet die Gemeinde erfreut. Ab dem Reformationstag, also dem 31. Oktober, sollen in der Kirche wieder Gottesdienste und musikalische Veranstaltungen stattfinden. Einen Tag zuvor, am Samstag, 30. Oktober, plant die Kirchengemeinde aber bereits um elf Uhr eine kleine Feier, bei der all denen gedankt werden soll, die „in der Vergangenheit und Gegenwart zum Gelingen ihren Teil beigetragen haben.“ Dazu zählen unter anderem Architekten, Firmen, Mitarbeiter der Denkmal-Behörden und ehemalige Presbyter.