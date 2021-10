Freizeitspaß in Hückelhoven : Kirmes sorgt für Umleitungen

Freizeitspaß in Hückelhoven

Täglich ab 14 Uhr können die Besucher der Herbstkirmes die Attraktionen in Hückelhoven nutzen – auch den Autoscooter. Foto: Madleen Koken

Hückelhoven Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen, auch der Wochenmarkt muss weichen. Der Kirmesspaß beginnt am 15. Oktober und dauert bis zum 19. Oktober.

Nach zwei Jahren findet die Herbstkirmes am kommenden Wochenende vom 15. bis zum 19. Oktober wieder in Hückelhoven statt und bringt die Innenstadt wieder zum Leuchten. Rund zehn Attraktionen bieten rasante Fahrten rund um den Hartlepooler Platz, das Rathaus und den Breteuilplatz. Zu den Attraktionen gehört unter anderem das 35 Meter hohe Riesenrad mit aufwendiger LED-Beleuchtung, das auf dem Parkplatz vor dem Modegeschäft Röther stehen wird.

Die Aufbauarbeiten für das bunte Treiben in der Hückelhovener City haben bereits begonnen, abgebaut wird die Kirmes am 20. Oktober bis 12 Uhr. Bis dahin müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf geänderte bzw. eingeschränkte Verkehrsführungen einstellen, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Dr.-Ruben-Straße ist seit Mittwoch eine Einbahnstraßenregelung über den Berresheimring mit vorgegebener Fahrtrichtung zum „Markt“ eingerichtet. So kommt man von der Melanchthonstraße oder vom „Markt“ aus nicht mehr direkt zum Berresheimring. Dieser ist nur über die Martin-Luther-Straße und dann Dr.-Ruben-Straße erreichbar.