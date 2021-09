Autokino in Hückelhoven : Kinospaß mit schwächelnder Resonanz

Hückelhoven Zum 14. Mal öffnete in Hückelhoven an Schacht 3 das Autokino. Die Besucher-Resonanz blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Doch die Organisatoren planen schon das Jahr 2022.

Immer am zweiten September-Wochenende verwandelt sich das ehemalige Zechengelände an Schacht 3 in ein riesiges Autokino. Bereits zum 14. Mal luden die Stadtmarketing GmbH sowie Frank Dohmen als Besitzer des Hilfarther Corso-Filmpalastes zu spannenden Film-Erlebnissen an die Sophiastraße ein.