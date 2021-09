Comedian zu Gast in Hilfarth : Markus Krebs ist in den „Wechselhaaren“

Comedian Markus Krebs ist in Bestform: Mit einem spritzigen Programm überzeugte er das Publikum in Hilfarth. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hilfarth Der bekannte Comedian aus Duisburg gastierte an der Rurbrücke. Gewohnt lässig berichtete er unter anderem von Erlebnissen in der Künstlergarderobe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Seine Fans mussten lange warten. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hatte Sodekamp-Chef Frank Dohmen den Auftritt des Duisburger Comedians Markus Krebs zweimal verschieben müssen. Jetzt war es endlich soweit – im voll besetzten Saal an der Rurbrücke präsentierte der Gewinner des Niederrheinischen Comedy-Preises ein „Best of“ seiner bisherigen Bühnenprogramme, gab dabei auch einen Ausblick auf seine Tour, die voraussichtlich im März starten soll.

Mit markigen Sprüchen und derben Witzen, die auch schon mal unter die Gürtellinie gehen, begeistert der 51-Jährige sein vorwiegend junges Publikum. Markus Krebs versprach neben Ausschnitten aus seinem neuen Bühnenauftritt, das Thema Corona auszublenden. Und: „Keine Politik, keine Religion, heute Abend gibt es nur Schönes.“

Schön waren für den bekennenden Fußball-Fan, der früher sogar als Hooligan negativ auffiel, seine Erlebnisse am Hauptbahnhof seiner Heimatstadt: „Erst hatte ich Glück, als ich Geld in einem Hut fand. Dann hatte ich Pech, als mir ein Obdachloser hinterher lief.“ Auch von seinem angeblichen Auftritt in der Fernsehsendung „Die Krone der Volksmusik“ hatte der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann einiges zu berichten. Was passiert eigentlich, wenn man sich die Künstlergarderobe mit Schlagersänger Bernhard Brink teilen muss? Und was hat es mit den Amigos auf sich? „Die werden tot angeliefert, dann hinter der Bühne reanimiert, in ihren Rücken werden Kassetten geschoben“, behauptete Markus Krebs über das bekannte Duo.

Sein problematisches Single-Dasein und das Problem, derzeit mitten in den „Wechselhaaren“ zu sein („auf dem Kopf gehen sie weg, dafür kommen sie an anderen Stellen wieder, wo man sie nicht haben will“) machte der bekannte Duisburger Comedian, der schon mit Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar und Bülent Ceylan vor der Fernsehkamera stand, ebenso zum Thema wie seinen Urlaub in der fiktiven Touristen-Hochburg namens Tourette de Mar. Urlauber mit kleinem Budget müssen hier mit einem Schlüsselbrett statt Rezeption vorlieb nehmen, die Putzfrau steht ungebeten schon morgens um sechs im Zimmer.

Mit viel Applaus dankte das Hilfarther Publikum dem bekannten Comedian, der schon oft bei den legendären Herrensitzungen der Rurpiraten auf der Bühne stand.