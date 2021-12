Langjährige Mitgliedschaft in Hückelhoven : Ehrungen bei Gewerkschaft der Bergleute

Langjährige Mitgliedschaft in Hückelhoven

Hückelhoven Im Haus Sodekamp-Dohmen hatten sich die Jubilare versammelt, auch die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Axer war vor Ort, um die Arbeit zu würdigen.

Es waren nicht wenige, die auf 70, 60 und 50 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Bergleute, der IGBCE, zurückblicken konnten, sie taten das gemeinsam mit Kollegen, die bis „hinunter“ zu 25 Jahren dazugehören. Beim Herbstfest der IGBCE-Ortsgruppe Hückelhoven-Baal, das im Saal Sodekamp an der Hilfarther Rurbrücke stattfinden konnte, kamen die Jubilare zusammen. Die Corona-Pandemie hatte dies im vergangenen Jahr nicht zugelassen, so Vorsitzende Anne Grambusch.