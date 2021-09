Ehrung in Hückelhoven : Bergbau-Gewerkschaft dankt Mitgliedern für ihre Treue

Hückelhoven 60 Jahre Gewerkschaft: Der Vorsitzende Manfred Küsters stammt aus einer Bergbau-Familie. Schon sein Großvater war in der Branche tätig.

Geimpft und gespendet – die Mitgliederveranstaltung der Ortsgruppe Hückelhoven der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) in der Gaststätte Windelen in Hilfarth tat nicht nur sich was Gutes, sie dachte auch an Bedürftige und überwies 1000 Euro für die Opfer der Juliflut in den Flusstälern der Region.