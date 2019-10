Hilden : Warrington-Platz wird wieder bespielt

Sina (l.) und Tilda (beide 5) von der Kita Kolpingstraße haben am Freitag als erste den Spielplatz am Warrington-Platz benutzen dürfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Sieben Monate ist der meistgenutzte Spielplatz der Stadt umgestaltet worden. Gestern wurde er wieder eröffnet. Wie ist der erste Eindruck? Die Rheinische Post hat mit Besuchern gesprochen.

Rund 400.000 Euro hat die Umgestaltung des Platzes einschließlich der neuen Spielgeräte gekostet, 170.000 Euro davon zahlen Land und Bund im Rahmen der Städtebauförderung. So viel Geld für was eigentlich? Das fragen sich nicht wenige. Richtig ist: Das Kinderparlament hat die Wünsche von Kindern gesammelt. Ein Landschaftsarchitekt hat das in seinem Entwurf berücksichtigt. Er wurde interessierten Bürgern und Politikern mehrfach vorgestellt, diskutiert, verändert und schließlich vom Stadtrat beschlossen. „Nicht nur der Spielplatz, auch der gesamte Warrington-Platz ist neu gemacht und barrierefrei hergerichtet worden“, betont Bürgermeisterin Birgit Alkenings. An der alten Brunnenanlage gab es früher eine zwei Meter hohe Kante. Viele Eltern, die den Spielplatz nutzten, seien darüber sehr unglücklich gewesen. Um den Platz seien viele neue Bänke aufgestellt worden. „Das war ein Wunsch von vielen Älteren und Besuchern“, sagt die Bürgermeisterin: „Der Platz ist ein beliebter Treffpunkt der Generationen.“ Nicht umsonst werde kein Spielplatz in Hilden intensiver genutzt wie der Warrington-Platz. Die Spielgeräte hätten ohnehin in einigen Jahren ersetzt werden müssen. „Zuhause muss man auch alle paar Jahre streichen“, meint Alkenings: „Das gilt auch für die Innenstadt. Die Renovierung war nötig. Ich finde den neuen Platz sehr schön.“