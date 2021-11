Inklusion in Sonsbeck : Spielplätze sollen barrierearm werden

Der Spielplatz an der Parkstraße in Sonsbeck. Dort sollen in die Jahre gekommene Spielgeräte ausgetauscht werden. RP-Archivfoto: arfi Foto: Armin Fischer

Sonsbeck Sonsbecks Politik berät über inklusive Spielgeräte auf der Fläche an der Parkstraße. Mehrere Anträge fordern mehr Barrierefreiheit für Kinder mit Handicap.

Die Spielplätze in Sonsbeck werden in der kommenden Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales am Dienstag, 23. November, 18 Uhr, wohl großen Raum bei den Beratungen einnehmen. Gleich drei Anträge haben die Attraktivitätssteigerung der Spielflächen in der Gemeinde zum Inhalt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Barrierefreiheit gelegt.

So fordert etwa die CDU, auf dem Spielplatz an der Parkstraße einen barrierefreien Bereich mit inklusiven Spielgeräten zu schaffen. Dort ist ohnehin der Austausch einzelner, in die Jahre gekommener Spielgeräte geplant. Der CDU zufolge solle daher vorab eine ganzheitliche Betrachtung des Spielbereichs vorgenommen werden, um einen Plan zu entwickeln, wie Kindern mit Handicap zumindest an einem Standort ein Angebot zur gemeinschaftlichen Nutzung mit anderen Kindern gemacht werden könne. Die Christdemokraten schlagen für das Konzept sowohl die fachliche Begleitung der „Aktion Mensch“ vor als auch die Beantragung von Fördermitteln aus dem Leader-Programm.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt ein gemeinsamer Antrag der SPD, der Grünen und Bürger in Sonsbeck (BIS). Die Fraktionen schlagen die Errichtung einer barrierefreien Schaukel für Menschen mit Handicap auf dem Spielplatz Parkstraße vor. Es gebe spezielle Schaukelvarianten mit Sicherheitssitzen, die es auch Menschen mit Einschränkungen ermöglichten, „den Spaß beim Schaukeln genießen zu können“. Zudem würde das Angebot den Spielplatz aufwerten und Sonsbeck in der Umgebung herausstechen lassen, schreiben die Fraktionen.

Die Verwaltung zeigt sich den Vorschlägen gegenüber offen und will bei der Planung des Spielplatzes an der Parkstraße ein Konzept zur barrierearmen Zugänglichkeit sowie zur Gestaltung eines Teilbereiches mit inklusiven Spielelementen erarbeiten. Das Konzept soll spätestens im vierten Quartal 2022 in Schulausschuss vorgestellt werden.

Ebenfalls von der Verwaltung begrüßt wird der Antrag, Kisten mit Sandspielzeug auf den Spielplätzen aufzustellen. Die CDU hatte das für alle Spielplätze gefordert. Um zunächst Erfahrungen im Hinblick auf eventuelle Sachbeschädigung, Diebstahl sowie die grundsätzliche Resonanz zu sammeln, schlägt die Verwaltung vor, die Spielekisten vorerst auf den Plätzen an der Parkstraße, an der Grundschule, am Hubertushaus in Hamb und am Labbecker Dorfplatz auszutesten. Dafür sollen 2800 Euro im Haushaltsplan einkalkuliert werden.

(beaw)