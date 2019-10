Hilden : Allianz gegen Alkenings

Meinung Hilden Bürgeraktion, CDU, FDP und Grüne unterstützen einen gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2020. Claus Pommer soll Birgit Alkenings stürzen. Ein Kommentar.

Dass sich vier Hildener Fraktionen zusammenschließen und einen gemeinsamen Kandidaten in die Bürgermeisterwahl schicken, ist ungewöhnlich und zeigt vor allem eins: Die Politiker sind unzufrieden mit der Arbeit der Amtsinhaberin. Sie bündeln ihre Kraft und werfen ihre Stimmen in einen gemeinsamen Topf, um Birgit Alkenings zu stürzen.

Für Birgit Alkenings bedeutet dieser Schritt, dass die Wiederwahl wackelt, sofern Claus Pommer bei den Wählern gut ankommt. Gründe dafür muss sie bei sich selbst suchen. Fachlicher Natur werden sie wahrscheinlich nicht sein, denn die Verwaltung, die Abläufe und die politischen Prozesse kennt sie seit Jahrzehnten und versteht sie zu lenken. Politische Differenzen werden ihren Teil zu der Entscheidung beitragen. Aber 90 Prozent der Entschlüsse werden in Hilden einstimmig beschlossen. In Hilden herrscht also in der Regel Konsens.