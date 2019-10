Hilden/Langenfeld : Bonni bekommt nächstes Jahr neuen Schulleiter

Rolf-Olaf Geisler wird Schulleiter am Bonni. Foto: EKiR/PicturePeople

Hilden/Gelsenkirchen Udo Kotthaus geht in den Ruhestand. Ralf-Olaf Geisler übernimmt im August 2020.

Rolf-Olaf Geisler (53) wird neuer Schulleiter des evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Hilden, das auch von vielen Langenfeldern besucht wird. Er folgt am Bonni auf Schulleiter Udo Kotthaus, der nächstes Jahr in den Ruhestand tritt.