Hilden : Betrunkener rammt Porsche

Hilden Unfall auf der Benrather Straße: Der 24-Jährige besitzt keinen Führerschein.

Der 24-Jährige fuhr am 10. Oktober gegen 1.45 Uhr gemeinsam mit einer Freundin über die Benrather Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 62 verlor der Fahrer die Kontrolle über den Ford Galaxy und kollidierte mit einem am Seitenrand geparkten Porsche Panamera. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Porsche in einen vor ihm stehenden Audi A4 geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beim Unfall stark beschädigt. Sowohl der Porsche als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit – beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine geschätzte Gesamthöhe von rund 26.000 Euro.