Hilden : Leidenschaft für Musik und Theater

Hilden Eva Dämmer leitet seit fünf Jahren die Musikschule Hilden. Und seit kurzem auch noch das Kulturamt. Die RP hat sie auf einen Kaffee am alten Markt getroffen.

Wer Eva Dämmer schon einmal live in Aktion erlebt hat, der weiß: Da agiert eine Frau ganz in ihren Elementen - Musik und Theater.

Sie war zudem bis vor kurzem stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen.

25 Jahre leitete Eva Dämmer die Musikschule in Haan, ein privater Verein mit ständigen Geldsorgen. Dort hat sie gelernt, mit wenig Geld viel auf die Beine zu stellen.

Gerade hat sie noch mit Bürgern am langen Tisch auf dem alten Markt Ideen für den zukünftigen Hildener Sommer erörtert. Nur wenige Minuten später führt sie ein informatives Gespräch mit der RP über ihren Werdegang in der Kleinen Olive am alten Markt: „Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gerne getanzt und Musik gemacht.“