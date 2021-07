Hilden/Haan : Sport im Park macht Station in Hilden und Haan

Hilden/Haan Die Bewegungsangebote finden in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten statt und richten sich an alle, die Lust zum Sporttreiben an der frischen Luft haben. Jede Einheit mit einem professionellen Trainer dauert rund eine Stunde.

(RP) Gemeinsam draußen Sport machen – dazu sollen Hildener und Haaner mit der Aktion „Sport im Park“ des Kreissportbundes animiert werden. Das kostenloses Gesundheits- und Fitnesstraining ist für alle Altersklassen gedacht. Die Bewegungsangebote finden in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten statt und richten sich an alle, die Lust zum Sporttreiben an der frischen Luft haben. Jede Einheit mit einem professionellen Trainer dauert rund eine Stunde. In Hilden arbeitet der Kreissportbund mit dem Judo-Club Hilden 1951 zusammen. Wichtig: Das Angebot findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung vor Ort. In der Zeit von Freitag, 16. Juli, bis Freitag, 13. August, treffen sich die Teilnehme am Holterhöfchen neben der Skateranlage. Geplant ist ein abwechslungsreiches Kräftigungs- und Dehnprogramm. „Die allgemeine Fitness und Beweglichkeit wird mit ganzheitlichen Übungen gesteigert. Eine Kombination aus Herzkreislauf- und Muskeltraining“, so beschreibt der Kreissportbund die Übungen. Die Termine sind: Freitag 16. Juli, Dienstag, 27. Juli, Freitag 30. Juli, Dienstag, 10. August, und Freitag, 13. August. Die Trainingseinheit beginnt um 10 Uhr und endet eine Stunde später. In Haan macht das Projekt von Montag, 23. August, bis Freitag, 13. September, Station. Kooperationspartner ist der TSV Gruiten. Treffpunkt ist die Tanzfläche Dorfanger, Gruiten. Angeboten werden Nordic Walking (montags), Fit im Park (alltagsorientiertes Training für ältere Menschen, mittwochs) und Pilates (donnerstags). Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ksbmettmann.de (unter „Themen“).