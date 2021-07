Hilden/Haan : Das lernen Sie mit der Volkshochschule

Mit der VHS geht es zu den Alpakas ins Bergische Land. Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Hilden/Haan Sprachen, fremdartige Kulinarik, politische Hintergründe und der Umgang mit virtueller Realität – die Volkshochschule Hilden-Haan hat ihr Programm vorgestellt. Online ist es schon einsehbar, der Katalog folgt Mitte August.

Die Volkshochschule Hilden-Haan legt einen Zahn zu: Während sie im ersten Halbjahr 373 Veranstaltungen angeboten hat, sind es im zweiten Halbjahr wieder knapp 400. Seit kurzem liegt das neue Programm vor, vorerst allerdings nur online, wie VHS-Leiter Martin Kurth erklärt. „Mit dem Druck des Heftes haben wir uns noch etwas Zeit gelassen, um besser auf aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit möglichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eingehen zu können.“ Um wie in einem Jahr ohne Corona bereits jetzt in gedruckter Form zu erscheinen, hätten die Veranstaltungen im April fertig geplant werden müssen – „in vielen Fällen gestaltete sich das aber aus bekannten Gründen schwierig“, so Kurth.

Um größtmögliche Sicherheit für Honorarkräfte und die Teilnehmer zu schaffen, hat die VHS die Höchstteilnehmerzahlen neu geregelt und an die jeweils geltenden Schutzbestimmungen angepasst. CO 2 -Messgeräte in jedem VHS-eigenen Kursraum zeigen den aktuellen Lüftungsbedarf auch in den kälteren Monaten an. „Am sichersten ist es natürlich gleich mit Abstand und an der frischen Luft! Das Jahresthema ,Open air’ bietet auch im zweiten Halbjahr einige interessante und entspannende Möglichkeiten, mit der VHS auch außerhalb des Seminarraums auf Entdeckungstour zu gehen“, berichtet Martin Kurth weiter. Der Erscheinungstermin für das gedruckte Programm ist der 16. August. Dann liegen die VHS-Programme wieder in den Geschäftsstellen, den Rathäusern beider Städte und an ausgewählten Orten aus. Anmeldungen sind aber jetzt schon möglich. Ein Überblick über das Angebot.

Die Sprache des Fußball-Europameisters lernen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Info Semester startet mit einer Feier in Hilden Den Semesterstart feiert die Volkshochschule mit einem Fest. Für Sonntag, 29. August, lädt die VHS von 13 bis 18 Uhr alle Bürger zur Semestereröffnung auf den Schulhof der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule, Furtwänglerstraße 2 in Hilden, ein. Neben einem kleinen Programm, vegetarischem und nicht-vegetarischem vom Grill und Getränken erwartet die Gäste auch die Möglichkeit, Vorschläge zum VHS-Programm zu machen. Das aktuelle Programm, Anmeldemöglichkeiten und weitere Infos gibt es unter www.vhs-hilden-haan.de

Fachbereich 1 – „Weltansichten“. Für das zweite Halbjahr ist eine Fortsetzung der Kooperationsveranstaltungen „Brennpunkte der Weltpolitik“ mit der Evangelischen Erwachsenenbildung geplant. Thematisiert werden unter anderem Japan und die internationale „Verschwörungsbewegung“ QAnon. Historisch beschäftigt sich die VHS unter anderem mit dem Fußball im Nationalsozialismus. Das Jahresthema „Open air“ wird insbesondere im Rahmen des Schwerpunkts zum Thema „Natur“ mit Ausflügen in die Hildener Heide oder zu den bergischen Alpakas umgesetzt. Nachgeholt wird der Japan-Tag der VHS, ein Ausflug an die Hotspots der japanischen Kultur in Düsseldorf.

Virtuelle Realität ist Thema in Hilden und Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Fachbereiche 2 und 3 – „Kunstvoll“ und „Gesundes Leben“. Zahlreiche Kurse laufen wieder an, die im Rahmen der Corona-Pandemie pausieren mussten oder ausgefallen sind: Zur Acrylmalerei, zum Goldschmieden, zum „Urban-Sketching“ oder zum Schneidern. Die VHS bietet auch die Yoga- und Pilates-Kurse oder die Informationsveranstaltungen zum menschlichen Skelett laufen genauso wie zahlreiche Kochkurse wieder an. Für Kinder finden neu zu Halloween und vor Weihnachten Kinder-Kunstkisten statt. Außerdem werden im Herbst unter anderem „Seuchen in der Literatur“ thematisiert. In Kooperation mit der „KnochenTour GbR“ bietet die VHS spannende Einblicke in die Arbeit biologischer Anthropologen. Originalgetreue Abgüsse menschlicher Knochen und Schädel verraten den Teilnehmern ein Stück Lebensgeschichte.

Die Volkshochschule bietet auch Yoga-Kurse an. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Fachbereich 4 – „Verständigung“. Die VHS holt im zweiten Halbjahr vieles nach, was seit Beginn der Pandemie ausfallen musste: Neben Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch können die Teilnehmer im zweiten Halbjahr unter anderem Japanisch, Russisch, Niederländisch, Türkisch oder Griechisch lernen. Auch die Angebote zur Gebärdensprache werden fortgesetzt. Deutsch als Zweitsprache wird weiterhin nach den Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gelehrt. Die Erstberatung wird an der Infotheke im Weiterbildungszentrum, Gerresheimer Straße 20, angeboten.

Kinder entwerfen bei der Kunstkiste Halloween-Kostüme. Foto: dpa/Ina Fassbender