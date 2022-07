Hilden/Haan : Feuerwehr Hilden warnt vor großer Hitze

Kinder und Hunde dürfen bei sommerlicher Hitze nicht im Auto zurückgelassen werden. Davor warnt jetzt die Feuerwehr Hilden. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Hilden Die Feuerwehr warnt vor der zu erwartenden großen Hitze der kommenden Tage: „Auch in Hilden wird es in den nächsten sehr heiß“, schreiben die Mitarbeiter in einem Facebook-Post.

„Vor allem Schwangere, ältere Menschen und Kinder reagieren sehr empfindlich auf Hitze“, warnt die Feuerwehr Hilden weiter. Daher sollten die Bürger darauf achten, mindestens zwei Liter Flüssigkeit am Tag zu trinken, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen, große Anstrengungen zu vermeiden, sich überwiegend im Schatten aufzuhalten, luftige Kleidung zu tragen und Sonnencreme zu verwenden.

Ein besonderer Appell der Einsatzkräfte: „Bitte lasst Kinder und Tiere nicht im Auto zurück!“. Es kommt immer mal wieder vor, dass die Feuerwehr in solchen Fällen eingreifen muss: Im Juni 2016 befreiten die Einsatzkräfte in Haan zwei Kleinkinder aus einem abgestellten Auto. Die Außentemperatur betrug 29 Grad. Ende Juni 2015 hatte die Polizei in Hilden mehrere Welpen aus einem überhitzten BMW befreit. Sie wurden im Tierheim Hilden untergebracht und von dort kurze Zeit später bei einem Einbruch gestohlen.

(arue)